Adversária de Portugal na Liga das Nações não foi além de um empate

Polónia empatou a um golo com a República da Irlanda.

A Polónia, adversária de Portugal no Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, empatou 1-1 na receção à República da Irlanda, num encontro particular disputado em Wroclaw.

Os irlandeses adiantaram-se no marcador já na segunda parte, aos 53 minutos, por Aiden O'Brien, com os polacos - desfalcados da sua grande estrela, o avançado Robert Lewandowski - a restabelecerem a igualdade aos 87, por Mateusz Klich.

A formação polaca segue no segundo lugar do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, com um ponto, conquistado no único jogo que realizou, no reduto da Itália, seleção que na segunda-feira perdeu por 1-0 com Portugal, culpa de um tento de André Silva.

Por seu lado, em Leicester, a Inglaterra superou a Suíça por 1-0, com um tento de Marcus Rashford, avançado do Manchester United, aos 54 minutos. Na formação helvética, o avançado benfiquista Seferovic entrou apenas a 10 minutos do final.

Nos outros particulares do dia, destaque para o Irão, de Carlos Queiroz, que foi vencer fora o Uzbequistão por 1-0, com um tento de Mehdi Torabi, enquanto a Coreia do Sul empatou a zero na receção ao Chile, bicampeão sul-americano em título, em Suwon.