Adepto admite sofrer de depressão e o clube reage imediatamente

Chis Ryder foi surpreendido com uma carta de apoio do Barnsley

Chris Ryder é um adepto fiel do Barnsley, emblema que compete na League One, o terceiro escalão do futebol inglês.

A atravessar um momento difícil, Ryder abriu-se nas redes sociais sobre os problemas de cariz psicológico que está a atravessar, nomeadamente depressão, stress e ansiedade. "Sinto-me em baixo há muito tempo", escreveu no Twitter.

As mensagens de apoio chegaram imediatamente, mas uma em especial deixou-o estarrecido. Três dias depois de ter admitido que estava em dificuldades, Chris Ryder recebeu uma carta assinada por Gauthier Ganaye, diretor executivo do Barnsley.

"Quando vi o símbolo do clube no envelope pensei 'ups, o que será que eu fiz?'", contou Crhis Ryder à BBC. "Sou conhecido por ser um bocadinho atrevido, mas com bom humor, pelas pessoas que gerem as redes sociais do clube. Fiquei chocado quando recebi a carta."

Ryder partilhou a mensagem nas redes sociais com a legenda "Melhor clube do mundo". Entre outras coisas, o diretor executivo do clube garantiu que "a porta do escritório está sempre aberta". "Finalmente temos uma máquina de café", brincou Ganaye.

"Percebi através das redes sociais que tens passado por uns tempos difíceis. És adepto do clube há muitos anos e sempre nos apoiaste, por isso queremos que saibas que, se o favor tiver que ser retribuído e nós tivermos que te apoiar, por favor diz-nos. És bem-vindo em qualquer altura", pode ler-se na mensagem do clube.

A Liga Inglesa tem uma parceria com a associação de saúde mental MIND e os contactos deste organismo também surgem na carta dirigida a Chris Ryder, que com tudo isto recebeu uma enorme onda de apoio.

"Obrigada pelas mensagens, estou completamente deslumbrado com a quantidade delas. Espero que isto ajude pelo menos uma pessoa a falar sobre os seus problemas de saúde mental", escreveu Ryder.