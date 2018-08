Acidente mata 12 adeptos do Barcelona de Guayaquil

Tragédia ocorreu na noite do último domingo após o jogo frente ao Deportivo Cuenca para o campeonato equatoriano.

Um acidente de autocarro matou 12 e feriu mais 30 adeptos do Barcelona de Guayaquil na noite do último domingo. A tragédia aconteceu no sul do Equador, numa altura em que os adeptos regressavam do jogo fora contra o Deportivo Cuenca (terminou empatado, 1-1), referente à quarta jornada do campeonato equatoriano.

Segundo a imprensa local, o autocarro estava em condições e tinha passado as revisões mecânicas. No entanto, e de acordo com testemunhas no local, o motorista tentou ultrapassar outro carro, numa atitude que acabaria por provocar o acidente.

José Francisco Cevallos, presidente do Barcelona, lamentou o ocorrido e revelou que o clube vai tratar da trasladação dos corpos. O líder do clube afirmou ainda que o velório das vítimas será realizado no Estádio Monumental Banco Pichincha, casa do Barcelona de Guayaquil.