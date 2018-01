Abidal, Messi e o vídeo que deu polémica: o esclarecimento

Episódio contado por Abidal sobre um vídeo enviado à equipa do Barcelona causou polémica. Francês veio agora esclarecer o caso.

Causou alguma polémica a confissão de Eric Abidal sobre um vídeo enviado à equipa do Barcelona, quando o antigo internacional francês lutava contra um cancro. "Tenho companheiros de equipa que me viram muito magro. Fiz um vídeo para os jogadores [do Barcelona] antes de um jogo para os animar. Dizia-lhes 'rapazes, não se preocupem, eu estou aí'. Sabes o que o Messi me disse? Não nos envies mais coisas destas, faz-nos mal. Eu não o via, eu via-me bem, mas eles disseram-me que me viam como um cadáver", contou Abidal.

Perante a repercussão das palavras, Abidal veio agora explicar que não foi bem interpretado. "Quando enviei o vídeo para animar a equipa, Leo Messi nunca me disse para não enviar mais coisas ou que não queria saber de nada. Leo disse-me que não gostava de me ver assim, mas em nenhum momento tem palavras más sobre mim", escreveu Abidal no Twitter.