Alexis Sánchez já veste a camisola do Manchester United

Chileno foi apanhado a tirar uma selfie com a camisola do Manchester United.

Alexis Sánchez foi "apanhado" com a camisola do Manchester United. A transferência do chileno para os red devils ainda não é oficial, mas nas redes sociais já circula uma fotografia do jogador com a camisola do clube, tirada em Old Trafford.

Na fotografia, que rapidamente se tornou viral no Twitter, Alexis surge a tirar uma selfie com a nova camisola, sendo que o jogador ex-Arsenal vai ficar com o número 7, número esse que pertencia a Cristiano Ronaldo em Old Trafford.

Apesar de a transferência ainda não ser oficial, a imprensa inglesa refere que um anúncio será feito ainda esta segunda-feira, confirmado a chegada de Alexis Sánchez ao Manchester United e de Henrikh Mkhitaryan ao Arsenal.