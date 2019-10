"A melhor maneira de ajudar o jogador não é dizer-lhe que fez m..."

Soccer Football - Premier League - Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - The American Express Community Stadium, Brighton, Britain - October 5, 2019 Tottenham Hotspur manager Mauricio Pochettino looks dejected REUTERS/Toby Melville EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

Mauricio Pochettino falou, no Catar, sobre os desafios da gestão emocional no futebol. Arrasado por duas derrotas pesadas, o Tottenham é um caso de estudo.

Com dez golos sofridos nos últimos dois jogos, Mauricio Pochettino, treinador do Tottenham, terá sido uma boa escolha para falar sobre gestão emocional no futebol. Fê-lo esta segunda-feira, em Doha, no Catar, numa conferência, e não fugiu ao péssimo momento que a equipa inglesa atravessa, goleada pelo Bayern Munique (2-7), na Liga dos Campeões, e depois pelo Albion, na Premier League (3-0). "Depois das duas grandes derrotas que sofremos, temos de pensar no futuro. Há que recuperar o nível emocional. Quando estás no topo, sentes que deves responder com dignidade", afirmou o argentino, para quem o caminho da recuperação implica a partilha de responsabilidade.

"A equipa perdeu a confiança, depois de sofrer duas goleadas. Temos de trabalhar para ganharmos de novo essa confiança. Falamos com todos os jogadores. Dizemos-lhes que perdemos devido a erros, mas há que tentar esquecê-los. A melhor maneira de ajudar o jogador não é dizer-lhe que fez merda. Não te podes esconder, há que repartir a responsabilidade", defendeu Pochettino, sem segredos: "Como fazer chegar a minha filosofia? Falando com os jogadores. Não com quatro ou cinco jogadores próximos, mas com todos".