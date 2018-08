A lista de desejos de Lopetegui: chegadas, saídas e um jogador para o Sporting

Treinador do Real Madrid pede reforços e o clube está disposto a tentar, mas sem cometer loucuras.

Julen Lopetegui já pediu reforços ao Real Madrid e o clube vai tentar fazer os possíveis, mas já fez saber que não vai cometer loucuras. De acordo com o jornal As, o treinador ficou satisfeito com o que viu durante a pré-época mas sabe que a época é longa e terá de ser atacada com reforços para dois setores em particular.

O jornal espanhol refere que Lopetegui já informou que Vallejo deve sair por empréstimo para somar minutos, uma vez que é aposta para o futuro no Bernabéu. Na frente de ataque, Lopetegui está satisfeito com Mayoral, mas quer outro goleador, uma vez que não ficou convencido com Raúl de Tomás. O avançado, refira-se, está a ser apontado ao Sporting.

No meio campo, Lopetegui também veria com bons olhos a chegada de um médio ao mesmo nível de Kovacic, cedido ao Chelsea. Para além disso, o treinador não se opõe à saída de Marcos Llorente, que não convenceu durante a pré-época.