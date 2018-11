Avançado do Arsenal deixou uma mensagem no Twitter após a grave lesão sofrida frente ao Sporting.

Danny Welbeck, jogador do Arsenal que se lesionou gravemente no encontro da Liga Europa com o Sporting, que terminou empatado sem golos, deixou esta terça-feira uma animadora mensagem nas redes sociais. O internacional inglês escreveu no Twitter, dando conta do regresso a casa e do otimismo para o futuro.

"De volta a casa. Obrigado por todo o amor e apoio. Sem dúvida que irei voltar mais forte do que nunca. A recuperação começa agora", escreveu o avançado, que em Alvalade apontou o golo do triunfo dos gunners.

Welbeck lesionou-se no tornozelo direto e as primeiras impressões foram bastante pessimistas. Houve mesmo um médico que colocou a hipótese de o jogador nunca mais voltar à competição. O próprio treinador do Arsenal, Unai Emery, comentou a situação com bastante preocupação.