Quem são os jogadores do Flamengo que morreram no incêndio

Um incêndio de grandes proporções deflagrou, durante a madrugada de sexta-feira, no Ninho do Urubu, centro de treinos do Flamengo.

O incêndio pode ter deflagrado numa parte antiga do Ninho do Urubu, que servia de alojamento para a formação do clube. Desconhecem-se, para já, mais informações acerca das vítimas, mas segundo os bombeiros, no local onde terá deflagrado o incêndio estariam habitualmente jovens entre os 14 e os 17 anos. Entretanto, foi confirmada a identidade dos quatro futebolistas do Flamengo que faleceram no incêndio. As outras vítimas são quatro funcionários e dois jogadores que prestavam provas no clube carioca

Identidade das vítimas mortais

Christian Esmério, guarda-redes, 15 anos

Primeiro nome a ser confirmado como sendo uma das vítimas do incêndio. O guarda-redes de 15 anos contava com passagens pela seleções jovens do Brasil e estaria a ser seguido por diversos clubes europeus.

Arthur Vinicius, defesa, 14 anos

Natural de Volta Redonda, Arthur Vinicius estava no Flamengo pelo terceiro ano consecutivo. Tendo já representado a seleção do Brasil, fazia 15 anos no próximo sábado.

Vítor Isaías (Vitinho), avançado, 15 anos

Foi o empresário e ex-jogador Sávio que anunciou que Vitinho era uma das vítimas mortais do incêndio no centro de treinos do Flamengo. Natural de Florianópolis, era avançado e chegara ao Flamengo em agosto de 2018 depois de destacar-se no Atlético Paranaense.

Bernardo Pisetta, guarda-redes, 14 anos

A notícia da morte de Bernardo Pisetta foi dada pelos familiares do guarda-redes de 14 anos. Chegou ao Flamengo de 2018, procedente do Atlético Paranaense. Começou por ser jogador de futsal.