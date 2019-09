A história pouco conhecida de Van Dijk: às portas da morte e com testamento feito

O internacional holandês sofreu um grave problema de saúde aos 21 anos

Não é a primeira vez que esta história é partilhada, mas poucos a conhecem: Virgil van Dijk, hoje no pódio dos melhores do mundo e campeão europeu pelo Liverpool, enfrentou uma doença grave em 2012 que o colocou em risco de vida.

Na altura com 21 anos e ao serviço dos holandeses do Groningen, o central foi internado no hospital com apendicite, peritonite (inflamação no tecido do abdómen) e infeção renal: um quadro clínico muito grave que em muitos casos resulta em morte.

"Só via tubos à minha volta. O meu corpo estava partido e não podia fazer nada. Os piores cenários passaram pela minha cabeça", contou Van Dijk, numa entrevista à revista FourFourTwo. A primeira ida ao hospital não resultou no internamento, mas a persistência e agravamento dos sintomas fez a mãe do jogador dirigir-se a outra unidade hospital. Foi crucial para Van Dijk.

"A minha vida estava em risco. Eu e a minha mãe rezávamos e discutíamos cenários possíveis. Tive de assinar alguns papéis, um testamento. Se morresse, uma parte do meu dinheiro iria para a minha mãe. Claro que ninguém queria falar sobre isto, mas teve de ser. Podia ter sido o fim", recordou o defesa do Liverpool.

O susto foi enorme, mas o jogador recuperou ao fim de dois meses e com recurso a intervenções cirúrgicas.