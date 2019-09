A evolução salarial da nova pérola do Barça

Fati renovou em julho o contrato com os catalães e recebeu um prémio de assinatura no valor de 700 mil euros

Ansu Fati tem apenas 16 anos, mas o contrato que assinou em julho com o Barcelona é de fazer inveja a muito jogador mais velho. A nova pérola do Barça renovou até 2022, com uma opção por mais duas temporadas, e esta terça-feira a "Catalunya Rádio" revela vários detalhes do acordo.

Fati, que é representado pelo irmão de Leonel Messi (Rodrigo), recebeu um prémio de assinatura no valor de 700 mil euros e ficou com uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros. É, no entanto, a evolução salarial que mais salta à vista.

Durante os primeiros cinco anos como jogador da formação dos catalães, o guineense vai auferir 300 mil euros no primeiro, 350 no segundo, 400 no terceiro, 500 no quarto e 600 mil euros no quinto. Já nos três de contrato como jogador da equipa principal, ​​​​​​​Fati receberá um milhão de euros no primeiro ano, 1,25 no segundo e 1,5 milhões de euros no terceiro.