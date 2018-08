50 milhões na mesa e um plano para tirar Marcelo do Real Madrid

Lateral brasileiro é uma das figuras do Real Madrid, clube que representa desde 2006/07.

As notícias em torno do interesse da Juventus no lateral Marcelo continuam esta terça-feira, agora com uma alegada estratégia por parte do clube de Turim tendo em vista a próxima temporada. De acordo com o jornal Tuttosport, o clube que tem agora Ronaldo como grande figura não conseguiu garantir o lateral para esta época, mas irá colocar 50 milhões de euros em cima da mesa para garantir o internacional brasileiro em 2019/20.

Cristiano Ronaldo será, ao que tudo indica, um trunfo para convencer Marcelo a mudar-se para Itália e deixar um clube que representa desde 2006/07, depois de brilhar com a camisola do Fluminense. Alex Sandro, ex-FC Porto, também estará incluído nesta espécie de plano: a Juventus, aparentemente, estará convencida que irá realizar uma bom encaixe financeiro com a venda do lateral.