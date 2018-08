Simone Zaza deixa o Valência e regressa a Itália

O internacional transalpino regressa a Itália após ficar sem espaço nas opções atacantes no Valência de Marcelino Toral

Após ter sido dado como praticamente certo na Sampdória, Simone Zaza, de 27 anos, é reforço do Torino. O eterno rival da Juventus de Cristiano Ronaldo, consegue assim o regresso do ponta de lança quatro épocas após este ter saído da Juventus.

Apesar das duas boas temporadas ao serviço do emblema che, o italiano já sabia à partida que, com as chegadas de Kevin Gameiro e Michy Batshuayi, iria perder espaço nas opções dos valencianos, isto quando ainda falta concluir o processo de Gonçalo Guedes.

O Torino fica com cláusula de compra obrigatória do jogador no final da temporada. Zaza marcou 13 golos em 39 jogos pelo Valência na última temporada.