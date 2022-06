Interesse do PSG confirmado por presidente de clube italiano: "Luís Campos é um amigo"

PSG tem Gianluca Scamacca, do Sassuolo, debaixo de olho.

Oficializado recentemente como conselheiro para o futebol do PSG e encarregue pela organização, recrutamento e desempenho da equipa, Luís Campos está a trabalhar no reforço do plantel dos parisienses e um dos nomes em cima da mesa é o avançado Gianluca Scamacca, jogador do Sassuolo. O interesse foi confirmado pelo presidente do clube italiano.

"Luís Campos é um amigo. Encontrámo-nos em Paris no dia da final da Liga dos Campeões. Falámos de diferentes jogadores. Scamacca era um tema, claro", afirmou Giovanni Carnevali a Gianluca De Marzio.

Recorde-se que, de acordo com a Sky Italia, o PSG terá acenado com uma proposta de 35 milhões de euros, conjugados com possibilidade de subir o montante em função de objetivos, valor que não satisfaz as pretensões dos responsáveis do Sassuolo, apenas dispostos a libertar Scamacca por 50 milhões de euros.