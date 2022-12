Interesse do Manchester United, destino Liverpool: Gakpo imitou outro antigo avançado dos reds

História já tinha acontecido com Sadio Mané. Equipa de Klopp ganha a corrida ao eterno rival e garante mais um reforço para o último terço

Muito associado ao Manchester United, Cody Gakpo é já reforço confirmado do Liverpool. O neerlandês não é, contudo, o primeiro a mudar de ideias de um grande de Inglaterra para outro.

Como recorda a imprensa internacional, o mesmo aconteceu com Sadio Mané, que, no verão de 2016, tinha um princípio de acordo com o Manchester United, antes de se decidir mudar para Anfield.

"Estava tudo acordado, mas, depois, pensei "não, quero ir para o Liverpool". Estava convencido com o projeto da Klopp", afirmou Sadio Mané, num passado recente, em entrevista ao Daily Telegraph.