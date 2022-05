Interessado num lateral esquerdo, Barcelona estuda Marcos Alonso como possibilidade

Alex Grimaldo, do Benfica, não é a única opção para o lugar. Lateral dos blues quer regressar a Espanha

Parece uma inevitabilidade que o Barcelona contrate um lateral esquerdo neste próximo verão. Já foram vários os nomes associados ao clube catalão, que agora ataca Marcos Alonso, lateral do Chelsea que quer voltar a Espanha.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os catalães esperam pela direção do Chelsea para negociarem a contratação do lateral esquerdo de 31 anos, que não joga no país de origem desde 2010.

Apesar de ter contrato por mais um ano, Alonso tem o desejo de voltar ao futebol espanhol, depois de vários anos noutros grandes campeonatos, como o italiano ou o inglês.

O Barcelona tem alternativas na manga e uma delas será mesmo Alex Grimaldo, lateral esquerdo do Benfica, formado em La Masia e já várias vezes associado nas últimas semanas aos culés.