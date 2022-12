Interclube de Luís Gonçalves sobe ao terceiro lugar do Girabola

Triunfo sobre o 1.º de Agosto, por 1-0, permitiu subida na classificação

O Interclube, orientado pelo treinador português Luís Gonçalves, venceu hoje em casa o 1.º de Agosto por 1-0, em jogo em atraso da 15.ª jornada, e ascendeu a terceiro do campeonato angolano de futebol.

O golo que permitiu ao Interclube passar a somar 28 pontos no Girabola foi marcado por Julinho, aos 67 minutos.

Com esta derrota, o 1.º de Agosto desceu a quinto do campeonato angolano, com 27 pontos.

O avançado brasileiro do Petro de Luanda Tiago Azulão lidera a lista de "artilheiros", com 13 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com sete, e Julinho, do Interclube, com cinco.