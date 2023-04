Inter voltou a perder e em Itália fala-se de um ultimato feito a Inzaghi

Nerazzurri sofreram terceira derrota consecutiva em casa sem qualquer golo marcado. Treinador muito contestado, apesar da boa campanha na Champions

O Inter continua a viver um momento muito complicado no campeonato italiano. Nem a boa companha na Champions acalma adeptos e direção, com Inzaghi tremido na posição de treinador, como fez questão de realçar a comunicação social italiana, este domingo.

De acordo com o Calciomercato, no final do encontro com o Monza (0-1), o terceiro com derrota caseira do Inter sem direito a qualquer golo marcado, vários membros da direção reuniram com o treinador, que recebeu um ultimato: para evitar despedimento, terá de eliminar o Benfica e garantir um lugar nos quatro primeiros da Serie A.

Nesta altura, a oito jornadas do final, o Inter de Milão é quinto classificado da Serie A, a 24 pontos do líder Nápoles. Os nerazzurri recebem o Benfica na próxima quarta-feira, na segunda mão dos quartos-de-final, depois da vitória por 0-2, no Estádio da Luz.