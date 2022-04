Inter vence Verona e é de novo segundo classificado na Liga italiana

A decisão do campeonato está longe de acontecer, com o Inter a igualar o Nápoles, com 66 pontos, a um ponto apenas do líder, Milan, numa invulgar luta a três pelo "scudetto".

O Inter não desarma na defesa do título italiano e este sábado bateu o Hellas Verona por 2-0, em S. Siro, na 32.ª jornada da Liga italiana, regressando ao segundo lugar da classificação.

A decisão do campeonato está longe de acontecer, com o Inter a igualar o Nápoles, com 66 pontos, a um ponto apenas do líder, Milan, numa invulgar luta a três pelo "scudetto".

No estádio Giuseppe Meazza, a formação "nerazzurra" nunca viu o seu poderio contestado e concretizou o domínio com golos de Nicoló Barella, aos 22 minutos, e do bósnio Edin Dzeko, aos 29.

O Verona ainda tentou entrar no jogo, de início, mas os pupilos de Inzaghi rapidamente embalaram para jogadas de ataque bem construídas, com vontade de resolver o jogo depressa.

Aos 22 minutos, Perisic entrou muito forte pela faixa esquerda e centrou - em princípio para Dzeko, mas este estava marcado por dois adversários e foi Barella, na segunda linha de ataque, que acabou por fazer o golo.

Ainda antes da meia hora de jogo, o bósnio também festejou, com um golo de cabeça, a finalizar jogada que passou por Dimarco e Perisic.

O Inter baixou o ritmo depois do intervalo e chegou a ceder o controlo da partida ao Verona, claramente a gerir esforços. Mesmo assim, esteve mais perto de marcar, através de D"Ambrosio, mas uma grande defesa de Lorenzo Montipo impediu o golo 'nerazzurro'.

A luta pelo título prossegue domingo, com o Nápoles-Fiorentina e o Torino-Milan.

Ao início da tarde, Empoli e Spezia empataram sem golos, numa partida muito disputada, mas praticamente sem ocasiões de golo.

Ainda assim, foram os locais que mais procuraram a vitória, no estádio Carlo Castelloni, em Empoli.

No balanço final, quatro remates à baliza dos locais e cinco dos visitantes são bom indicador de que o jogo não teve, de facto, destaques ofensivos.

Com este resultado, ambas as equipas somam um ponto e ficam perto de assegurar a manutenção. O Spezia é 15.º, com 33 pontos, e o Empoli 12.º, com 34, ou seja mais 11 e 12 pontos respetivamente que o Veneza, primeira equipa em lugar de descida.

A seis jornadas do final, parecem ter assegurado um final de campeonato tranquilo.