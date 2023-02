Inter vence Udinese antes de defrontar o FC Porto na Liga dos Campeões

Inter recebeu e bateu a Udinese, por 3-1. Na quarta-feira há jogo da Liga dos Campeões com o FC Porto.

A quatro dias de defrontar o FC Porto, o Inter venceu na receção à Udinese, por 3-1, e reforçou o segundo lugar do campeonato italiano, somando 47 pontos, mais três que o rival Inter, que também venceu (1-0 contra o Monza) este sábado.

Os nerazzurri começaram a vencer com um golo de Lukaku, de grande penalidade (20 minutos), mas viram os forasteiros empatar antes do Intervalo, por intermédio de Lovric (43'). No segundo tempo, Mkhitaryan, aos 73', e Lautaro Martínez, aos 89', aumentaram a contagem e deram a vitória à equipa de Inzaghi.

