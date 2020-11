Inter vence Sassuolo e ocupa segundo lugar à condição da Serie A

Lukaku foi suplente utilizado no triunfo do Inter frente ao Sassuolo

Formação nerazzurri atingiu os 18 pontos no campeonato italiano e está a dois do líder e rival maior Milan. Juventus está no encalce da vice-liderança

O Inter de Milão foi, este sábado, a casa do Sassuolo vencer por 3-0, em jogo da nona jornada da Serie A, e ultrapassou o adversário no segundo posto da classificação, que ocupa à condição.

O chileno Alexis Sánchez abriu a contagem logo aos quatro minutos, antes de um autogolo do romeno Chiriches, aos 14, dilatar o marcador, até Gagliardini, com um remate em vólei, fechar o resultado, aos 60'.

Com este triunfo, os milaneses sobem ao segundo lugar, com 18 pontos, os mesmos do Sassuolo, que sofreu a segunda derrota no campeonato, e colocaram-se a dois pontos do líder e rival AC Milan, que só joga no domingo, com a Fiorentina.

Porém, a Juventus pode atingir os 19 pontos e assegurar a vice-liderança da Serie A, se vencer em casa do Benevento, enquanto Atalanta, sétima classificada, e Verona, no nono posto, procuram aproximar-se do topo da tabela.

Após a derrota, esta semana, com o Real Madrid por 2-0, em jogo da Liga dos Campeões, e antes de novo duelo europeu com o Borussia Monchengladbach, na terça-feira, os "nerazzurri' somaram a segunda vitória seguida na liga, na qual detém o melhor registo ofensivo: 23 golos marcados.