Inter vence Juventus em Turim e consolida terceiro lugar da Serie A

O Inter venceu este domingo por 1-0 em casa da Juventus, para a 31.ª jornada da liga italiana, e consolidou o terceiro lugar, a três pontos do líder Milan, que na segunda-feira recebe o Bolonha.

O golo do Inter, que impôs à Juventus a primeira derrota na Série A após 16 jogos, foi marcado pelo turco Hakan Çalhanoglu, aos 45+5 minutos, na repetição de uma grande penalidade, inicialmente defendida pelo polaco Wojciech Szczesny.

O Inter, que tem um jogo a menos, passa a somar 63 pontos na terceira posição da liga, a três do líder Milan, que joga segunda-feira, e do Nápoles, segundo, ambos com 66, e abriu para quatro a vantagem para a Juventus, quarta, com 59.

A equipa milanesa regressou aos triunfos em Turim, após dois empates seguidos na liga, e interrompeu a recuperação da Juventus, que vinha de cinco vitórias consecutivas e, com a derrota, fica agora mais longe da possibilidade de chegar ao título.

A Roma, do treinador José Mourinho, isolou-se no quinto lugar, após vencer no campo da Sampdoria, por 1-0, e encurtou para cinco pontos a desvantagem para a Juventus, o que lhe permite continuar a "sonhar" com o acesso à Liga dos Campeões.

Em Génova, com Rui Patrício e Sérgio Oliveira como titulares na equipa da capital italiana, o encontro ficou decidido com um golo do arménio Mkhitaryan, marcado aos 27 minutos.

A Roma está há 10 jogos sem perder na Serie A e sofreu o último desaire na prova em 9 de janeiro na receção precisamente à Juventus (4-3).

Por seu lado, a Sampdoria, que na primeira parte da temporada contou com o português Adrien Silva, entretanto transferido para o futebol Emirados Árabes Unidos, segue no 16.º lugar, sete pontos acima da zona de despromoção.

O avançado português Beto assinou um "hat-trick" na goleada caseira da Udinese sobre o Cagliari (5-1), que deixa a equipa num tranquilo 13.º lugar, com 33 pontos, já sem o "fantasma" da despromoção a pairar sobre o emblema de Udine.

Beto, que há três temporadas alinhava nos campeonatos amadores em Portugal, chegou aos 11 golos na Serie A com o seu primeiro "hat-trick" na prova, com golos aos 45, 49 e 73 minutos.

O Cagliari (17.º) até chegou a estar em vantagem por João Pedro Galvão, antigo jogador brasileiro do Estoril Praia e Vitória de Guimarães e agora internacional italiano, aos 32. Becão, aos 39, e Molina, aos 59, ajudaram também a construir o triunfo largo da formação da casa.