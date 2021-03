Inter vence em Parma e deixa Milan a seis pontos da liderança

O Inter venceu na deslocação ao Parma.

O Inter venceu esta quinta-feira na deslocação ao terreno do Parma, por 2-1, na 25.ª jornada da I Liga italiana, e alargou para seis pontos a vantagem na liderança sobre o segundo classificado, o Milan.

Os golos só surgiram na segunda parte, com o Inter a chegar ao 2-0 com um bis do avançado chileno Aléxis Sánchez, aos 54 e 62 minutos, em ambos com assistência do ponta de lança belga Romelu Lukaku, mas o Parma ainda conseguiu reduzir aos 71, pelo médio brasileiro Hernâni.

Com este triunfo, o Inter aproveitou o tropeção em casa do Milan, que empatou com a Udinese a um golo, e passou a somar 59 pontos, mais seis do que o rival da mesma cidade, enquanto a Juventus, de Cristiano Ronaldo, segue em terceiro lugar, com 49, e a Atalanta, em quarto, com os mesmos pontos.