Inter vence em Florença e assume liderança da Serie A

O Inter assumiu, provisoriamente, a liderança isolada da Serie A, com mais um ponto do que o Milan, ao vencer por 2-0 a Fiorentina, no jogo que abriu a 21.ª jornada.

Em Florença, os nerazzurri inauguraram o marcador aos 31 minutos, através de um remate de fora da área do médio Nicolò Barella, e dilataram a vantagem no segundo tempo, com o croata Iván Perisic a concluir uma jogada coletiva bem desenhada, aos 52.

Poucos dias depois de perder em casa com a Juventus (2-1), na primeira mão das meias-finais da Taça de Itália, a formação comandada por Antonio Conte somou a segunda vitória seguida no campeonato e isolou-se no topo da classificação, com 47 pontos.

O Inter de Milão tem mais um ponto do que o rival AC Milan (46), que no domingo recebe o lanterna-vermelha da "Serie A", Crotone.

Já a Fiorentina segue no 12.º lugar, com 22 pontos, sete acima da zona de despromoção.