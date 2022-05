Inter vence em Empoli e chega à liderança provisória da Serie A

Lautaro Martínez festeja reviravolta no marcador

Milan joga no domingo na casa do Hellas Verona

O Inter venceu esta sexta-feira por 4-2 na receção ao Empoli, em jogo que abriu a 36ª jornada da Serie A, e atingiu a liderança provisória da prova, ficando à espera para ver qual será o resultado do Hellas Verona-Milan, no domingo.

A formação nerazzurri, que ambiciona a conquista do bicampeonato, vinha de uma derrota com o Bolonha na jornada passada e, em Empoli, também não entrou da melhor forma, assistindo aos golos de Pinamonti (5) e de Asllani (28), na primeira meia hora de jogo.

Somente na reta final dos primeiros 45 minutos é que o conjunto de Simone Inzaghi começou a correr atrás do prejuízo, com um auto-golo de Romagnoli e outro de Lautaro Martínez, num espaço de cinco minutos, a restituírem a igualdade no marcador.

O avançado argentino não se ficou por um golo e, aos 64, bisou na partida, consumando a reviravolta no marcador após assistência de Çalhanoglu, sendo que Alexis Sánchez, aos 90+4, selou o 4-2 final, que coloca o Inter na frente da Serie A, com 78 pontos, ainda que de forma provisória, isto quando restam apenas três jornadas por disputar no campeonato italiano.

Já o Milan, que soma 67 pontos, vai deslocar-se à casa do Hellas Verona no domingo, às 19h45, com o objetivo de regressar à liderança isolada da Serie A e voltar a vencer um campeonato que escapa desde a época 2010/11.