Inter vence e leva decisão do título italiano para a última jornada

O Inter Milão venceu na visita ao Cagliari, por 3-1, em jogo da 37.ª jornada da Serie A, e evitou que o Milan se sagrasse campeão nesta ronda, levando a decisão para a última jornada.

Depois do triunfo do Milan na receção à Atalanta (2-0), a equipa do técnico Simone Inzaghi tinha de vencer para evitar que o rival conquistasse o campeonato já hoje e cumpriu o objetivo.

Os nerazzurri marcaram por intermédio de Matteo Darmian (25 minutos) e do argentino Lautaro Martinez (51 e 85), enquanto o grego Charalampos Lykogiannis (54) marcou o único tento do Cagliari.

Com este resultado, o Inter, atual segundo classificado, continua a manter a esperança de revalidar a conquista do título, dependendo do resultado do líder Milan na última jornada.

A equipa orientada por Stefano Pioli bateu a Atalanta, com golos do internacional português Rafael Leão e do francês Theo Hernández, e apenas necessita de um empate na visita ao Sassuolo para voltar a conquistar o campeonato, 11 anos depois.

Com as equipas separadas por dois pontos (83 contra 81), o Inter precisa bater em casa a Sampdória e esperar por uma derrota dos rossoneri, uma vez que o empate não chega, já que o Milan tem vantagem no confronto direto.

Já o Cagliari continua em 18.º e antepenúltimo lugar, em zona de despromoção, com 29 pontos, a dois da Salernitana, que é 17.ª, no primeiro lugar que garante a permanência no escalão máximo do futebol italiano.

