Inter vê triunfo em Monza voar já no período de compensação

Redação com Lusa

O Inter soma agora 34 pontos, quarto classificado a dois pontos do eterno rival Milan, terceiro, e que no domingo recebe a Roma de José Mourinho, sexta com 30.

O Inter deixou este sábado escapar os três pontos em tempo de compensação, cedendo empate 2-2 na visita ao Monza, falhando assim o encosto provisório ao rival Milan no terceiro lugar da Liga italiana, à 17.ª jornada.

A dois minutos do fim, quando era decorrido o minuto 90+3, um cruzamento para a área acabou na cabeça de Luca Caldirola, quase a meias com Dumfries, e que descreveu uma trajetória fora do alcance do guarda-redes Onana.

Aos 10 minutos, Matteo Darmian tinha colocado o Inter na frente, ao surgir na área oposta a antecipar-se a outro defesa e a inaugurar o marcador.

A liderança foi efémera, pois, no minuto seguinte, Patrick Ciurria, em lance individual sobre a direita, colocou a bola ao poste mais distante, igualando.

Aos 22, o argentino campeão do mundo Lautaro Martinez viu recompensada a sua pressão na área adversária, pois o central espanhol Pablo Mari facilitou e perdeu a bola, oferecendo o segundo ao Inter, que seria anulado já em tempo de compensação.

Leia também Benfica A publicação enigmática de Grimaldo durante o Casa Pia-FC Porto Lateral recorreu às redes sociais ao mesmo tempo da expulsão de Lucas Soares no Casa Pia-FC Porto. Uma publicação feita no Twitter que gerou celeuma nas redes sociais, com muitos elogios de benfiquistas e críticas de outros adeptos

O Inter soma agora 34 pontos, quarto classificado a dois pontos do eterno rival Milan, terceiro, e que no domingo recebe a Roma de José Mourinho, sexta com 30, a um ponto da Juventus e a cinco do Nápoles, que se desloca a casa da Sampdória.

O Monza é agora 14.º, com 18 pontos, mas a apenas um ponto do 11.º, o Bolonha.

Horas antes, a Juventus sofreu para vencer a Udinese, por magro 1-0, com o tento solitário do ex-portista Danilo a garantir o oitavo triunfo consecutivo na prova.

Num jogo muito equilibrado e parco em ocasiões, o desafio ficou decidido somente aos 86 minutos, com o lateral-direito brasileiro a surgir na pequena área a encostar um cruzamento letal de Federico Chiesa, na esquerda.

Com o avançado português Beto no onze e o defesa Buta e o avançado Vivaldo Semedo no banco, a Udinese, que não vence há 10 jogos, nos quais sofreu quatro derrotas e empatou seis, é oitava, com 25 pontos.

Leia também Seleção The Athletic: Roberto Martínez chega a acordo para assumir comando de Portugal De acordo com o jornal The Athletic, o antigo selecionador da Bélgica tem um acordo verbal para suceder a Fernando Santos no comando da Seleção Nacional.

A Fiorentina, adversária do Braga no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência, voltou aos triunfos, embora com muitas dificuldades para bater o Sassuolo, por 2-1.

Riccardo Saponara, aos 48 minutos, inaugurou o marcador para os anfitriões, contudo, Domenico Berardi empatou 10 minutos depois: o tento decisivo surgiu já aos 90+1, em penálti convertido pelo argentino Nicolas González.

Com este resultado, a Fiorentina subiu a nono, com 23 pontos, enquanto o Sassuolo é 16.º, com 16.