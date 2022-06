Inter terá de vender dois nomes antes de avançar para a contratação de Dybala

A formação nerazzurri pretende que Dybala e Lukaku sejam novas referências ofensivas da equipa

O Inter está decidido em que Romelu Lukaku e Paulo Dybala sejam as duas novas referências ofensivas da equipa em 2022/23 mas, se no caso do belga o empréstimo do Chelsea está bem encaminhado, no que toca ao avançado argentino as coisas não se afiguram tão fáceis.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, o segundo classificado da última edição da Serie A terá de vender primeiro Edin Dzeko, avançado bósnio de 36 anos e Alexis Sánchez, extremo chileno de 33 anos, para poder reunir as condições de contratar Dybala, que chegará a custo zero.

O Inter pretende aliviar a folha salarial ao livrar-se de dois jogadores que já passaram o auge da carreira e que, ainda por cima, têm apenas mais um ano de contrato com o clube.

Esta temporada, Dzeko apontou 17 golos e sete assistências ao serviço dos nerazzurri, ao passo que Alexis Sánchez registou nove tentos e quatro passes para golo.