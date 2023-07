Inter tem acordo por Lukaku, a Juventus aparece e os adeptos atiram: "Para a baliza?"

O empresário do jogador pediu tempo ao Inter, com o rival de Turim na sombra, dizem em Itália

O Inter negoceia há semanas com o Chelsea a transferência de Lukaku e parece ter, finalmente, chegado a um acordo para a transferência do avançado belga. No entanto, agora que se chegou a um ponto decisivo para concretizar o negócio, o empresário do jogador pediu tempo ao Inter e em Itália dizem que é porque a Juventus apareceu em cena.

O Inter e o Chelsea acordaram 35 milhões pelo passe do belga, mas o advogado e representante do jogador, Sebastien Ledure, não avança com o processo.

Segundo a Gazzetta Dello Sport, Ledure ofereceu Lukaku ao Milan e namorou com a Juventus, que poderá estar interessada se se consumar a saída de Vlahovic.

Nas redes sociais, os adeptos da Juventus reagiram de forma curiosa ao alegado interesse em Lukaku, segundo a Gazzetta. "Para o ataque ou para a baliza? Como guarda-redes já decidiu duas finais europeias", "Não volto a ver um jogo da Juventus", "Nunca na vida", "Nem na Playstation", "Já temos Szczesny e Perin" ou "não queremos um jogador velho para substituir um jovem", lê-se nas redes sociais.