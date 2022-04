Inter superioriza-se no dérbi de Milão e marca presença na final da Taça de Itália

Inter venceu Milan por 3-0 na segunda mão das meias-finais

O Inter garantiu esta terça-feira a presença na final da Taça de Itália, após vencer o Milan por 3-0 na segunda mão das meias finais da prova, graças a um bis de Lautaro Martínez e um golo de Gosens.

Depois de um nulo registado na primeira mão das meias-finais, Lautaro Martínez não quis voltar a esperar demasiado para abanar as redes do Milan, inaugurando o marcador aos 4 a partir de uma bomba praticamente indefensável para Maignan.

O bis do internacional argentino chegou a cinco minutos do intervalo e, aos 82, Gosens deu a machadada final no grande rival, estreando-se a marcar com a camisola nerazzurri.

O Inter aguarda agora para saber, entre a Juventus e a Fiorentina, quem será a equipa adversária na final da Taça da Itália. A Vecchia Signora venceu o conjunto viola na primeira mão (1-0) e o segundo jogo está marcado para esta quarta-feira, às 20h, em Turim.