Inter supera a Juventus e ergue a Supertaça italiana em casa

Nerrazurri, a atuar em San Siro, puseram as mãos no troféu transalpino, discutido ante o então detentor, graças a um golo duas horas após o apito inicial do duelo

Um golo do chileno Alexis Sanchez, mesmo no fim do prolongamento, deu, esta quarta-feira, ao Inter Milão a vitória sobre a Juventus, por 2-1, no jogo da Supertaça italiana, que foi disputado em Milão.

O campeão nacional supera assim o atual detentor da Taça, mesmo com mais dificuldade do que seria esperar, atendendo a que jogou em casa, no estádio Giuseppe Meazza, e que a Juventus está esta época 'uns furos' abaixo do que jogava há um ano.

O norte-americano Weston McKennie adiantou a Juventus aos 25 minutos e o argentino Lautano Martínez empatou, volvidos dez minutos, de grande penalidade.

O tempo regulamentar terminou sem mais golos e foi apenas aos 120+1' que Sanchez, a passe de Matteo Darmin, conseguiu resolver a partida, dando uma vitória justa ao Inter e mais um troféu para o rico palmarés.