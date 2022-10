Inter sofre, vence Fiorentina e recupera sétimo lugar na Serie A

Inter vence Fiorentina e recupera sétimo lugar na Serie A

O Inter foi a Florença vencer a Fiorentina, num jogo com sete golos (4-3), na 11.ª jornada da Serie A recuperou o sétimo lugar, em detrimento da Juventus.

O internacional italiano Nicolò Barella abriu o marcador logo aos dois minutos para o Inter, vantagem que seria ampliada à passagem do quarto de hora de jogo, pelo avançado argentino Lautaro Martínez, mas a Fiorentina reentrou na discussão do resultado aos 33 minutos, pelo ponta de lança brasileiro Arthur Cabral, na execução de um penálti.

Na segunda parte, a equipa de Florença restabeleceu o empate aos 60 minutos, pelo médio francês Jonathan Ikoné, deixando tudo em aberto para a meia hora final.

O Inter voltou a colocar-se na frente do marcador aos 73 minutos, de novo por Lautaro Martínez, na cobrança de um penálti, mas a Fiorentina não deitou a toalha ao chão, foi em busca de novo golo que lhe valesse, pelo menos, um ponto, e conseguiu, por intermédio do internacional sérvio Luka Jovic, em cima do minuto 90.

Quando o 3-3 parecia consumado, eis que o Inter voltou a passar para a dianteira, aos 90+4 minutos, pelo médio arménio Henrikh Mkhitaryan, ex-Roma, de José Mourinho, que fixou o resultado final em 4-3.

Esta vitória permitiu ao Inter recuperar o sétimo lugar, com 21 pontos, ultrapassando a Juventus, que tinha goleado na sexta-feira o Empoli, por 4-0, e que segue em oitavo, com 19. A Serie A é comandada pelo Nápoles, com 26 pontos, os mesmos dos segundo classificado, o Milan.