Inter sofre para eliminar o Parma nos oitavos de final da Taça de Itália

O Inter esteve a escassos minutos de ser eliminado em casa, nos oitavos de final da Taça de Itália, pelo secundário Parma, de Gianluigi Buffon, mas virou o resultado para 2-1, no prolongamento.

O Parma, atual sexto classificado da segunda divisão italiana, adiantou-se no marcador à beira do intervalo, aos 38 minutos, com um grande golo do médio croata Stanko Juric, a culminar uma primeira parte em que foi a equipa que dispôs das melhores situações de golo, resultantes de lances de contra-ataque.

Na segunda parte, o Inter continuou a ter uma percentagem de posse de bola superior a 70%, mas o Parma foi sempre um bloco coeso a defender, atrás do qual estava o veterano Gianluigi Buffon, com 44 anos, que mostrou ainda algumas das faculdades que fizeram dele um dos melhores guarda-redes do mundo.

O Inter só evitou a eliminação a dois minutos do final do tempo regulamentar, aos 88', graças a um remate à entrada da área do internacional argentino Lautaro Martínez, a aproveitar um ressalto para bater, finalmente, Buffon.

Quem decidiu o desfecho da eliminatória no prolongamento foi Franco Acerbi - que tinha sido lançado aos 81 minutos a substituir o médio Danilo D"Ambrosio -, com um golpe de cabeça de uma bola rechaçada com os punhos por Buffon, na sequência de um cruzamento tenso efetuado do flanco direito do ataque da formação de Milão, aos 110'.

Os oitavos de final da Taça de Itália prosseguem na quarta-feira com a partida Torino-Milan, estando previstos mais seis jogos: Roma-Génova e Sampdória-Fiorentina, na quinta-feira, Nápoles-Cremonese, no próximo dia 17, e Atalanta-Spezia, Bolonha-Lázio e Monza-Juventus, no dia 19.