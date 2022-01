Inter sobre a situação de Dybala: "Os clubes têm de estar atentos"

Embora deixe claro que o Inter está bem servido a nível de opções ofensivas, Beppe Marotta, diretor executivo do Inter, admite que os clubes devem estar atentos às oportunidades de mercado. E Dybala está a meses de terminar contrato.

Nos últimos dias, Paulo Dybala foi associado ao Inter. O criativo argentino termina contrato com a Juventus em junho e poderá assinar já um pré-acordo com outro clube. A esse respeito, Beppe Marotta, diretor executivo dos nerazzurri, disse que os clubes devem estar atentos às oportunidades de mercado, mas realçou que os bianconeri estão satisfeitos com as opções atacantes do plantel.

"Quando um jogador com a qualidade do Dybala fica perto de se tornar um jogador livre, é normal que certos clubes o abordem. Mas nós temos quatro avançados fortes, profissionais e talentosos. Estamos bem servidos", começou por dizer ao canal italiano Sky Sport. No entanto, referiu: "É um dever dos clubes estarem atentos e avaliarem as oportunidades do mercado. Há tentativas que têm de ser feitas, mas, como referi, estamos satisfeitos com as opções para esse setor. O Inzaghi [treinador do Inter] está muito satisfeito com os avançados", apontou.

No domingo, a Juventus venceu a Udinese por 2-0 e Dybala marcou um dos golos.