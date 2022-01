Inter recupera liderança da Serie A com vitória suada frente à Lázio

Nerrazzurri, que tinham sido ultrapassados, à condição, pelo rival milanês, têm agora 49 pontos e menos um jogo. Laziales falharam o assalto aos lugares europeus da classificação

O Inter Milão bateu, este domingo, em casa a Lázio, por 2-1, num jogo dividido, mas com ascendente para os anfitriões, recuperando a liderança da Liga italiana de futebol, que tinha sido ocupada horas antes pelo rival Milan.

Alessandro Bastoni foi o homem do jogo, neste encontro da 21.ª jornada da Serie A, inaugurando o marcador aos 30, e assistindo o eslovaco Milan Skriniar aos 67, enquanto Ciro Immobile fez o único golo da turma romana aos 35.

Com os três pontos, o Inter soma 49 pontos em 20 jogos, liderando o campeonato, mais um do que o rival Milan, que tem 48 pontos após a vitória de hoje sobre o Veneza (3-0), sendo que os rossoneri já disputaram mais uma partida do que a formação treinada por Simone Inzaghi.

Por seu turno, a Lázio, adversária do FC Porto no play-off da Liga Europa, vai em oitavo lugar, com 32 pontos, os mesmos que Roma e Fiorentina, tendo falhado o assalto aos lugares europeus.