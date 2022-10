Inter recebeu três milhões de euros devido à paragem cardíaca de Eriksen

A UEFA "compensou" o Inter com três milhões de euros após Eriksen, médio que na altura representava o clube italiano, ter colapsado num jogo do Euro'2020, o que o afastou dos relvados durante alguns meses.

O Inter recebeu três milhões de euros da UEFA depois da paragem cardíaca sofrida por Christian Eriksen no Euro'2020. O médio dinamarquês colapsou num jogo entre a Dinamarca e a Finlândia, ao minuto 43, e teve de ficar durante algum tempo afastado dos relvados.

Acabou por recuperar, mas não mais jogou pelo Inter, clube onde atuava aquando do Euro'2022, disputado no verão de 2021. Por esse motivo, e por ter acontecido numa prova organizada pela UEFA, os nerazzurri receberam, então, três milhões de euros de indemnização, avançou o portal italiano Calciomercato.

Recorde-se que Eriksen acabou por rescindir com o Inter em dezembro de 2021 e em janeiro assinou um contrato de meio com o Brentford. Finda a época 2021/22, assinou a custo zero pelo Manchester United, com um contrato válido por três temporadas.