Inter prepara um "golpe triplo" no mercado, garantem em Itália

Objetivo do emblema "nerazzurri" será ter uma equipa ao nível das melhores da Europa, a curto prazo.

O Inter pretende dar um passo à frente para estar à altura dos grandes da Europa e o objetivo é fazê-lo a curto prazo. O encontro com o Liverpool (derrota por 2-0), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões veio comprovar que as formações ainda não estão ao mesmo nível e em Itália, mais precisamente o "La Gazzetta dello Sport", garante que os "nerazzurri" querem voltar aos "oitavos" da Champions no próximo ano com uma equipa mais competitiva.

De acordo com as mesmas informações, o sector do campo que necessita de mais reforços é o ataque, sendo que o clube italiano, que não descartará uma possível venda de Lautaro Martínez, já terá três alvos em mente. Trata-se de Gianluca Scamacca, Paulo Dybala e Jonathan David.

O primeiro, do Sassuolo, é visto como prioridade. As negociações já terão começado na temporada passada e o jogador colocou o Inter à frente do Borussia Dortmund, que também se terá interessado na sua contratação.

Já Dybala, da Juventus, é o grande sonho do emblema "nerazzurri", que pretende contratá-lo como jogador livre.

Jonathan David, do Lille, será então o outro nome no radar da direção do Inter. Costaria algo como 50 milhões de euros e o seu agente já deixou claro que deixará França na próxima janela do mercado de transferências. O processo, no entanto, só seria possível com a venda de Lautaro Martínez.