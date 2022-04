Ionut Radu, guarda-redes romeno do Inter, estreou-se (nesta temporada) esta quarta-feira na Serie A, mas a verdade é que pode ter comprometido a conquista do campeonato aos "nerazzurri". O Inter acabou por perder com o Bolonha, por 2-1, com este golo, aos 81 minutos da partida. Neste momento, ocupa o segundo lugar, com 72 pontos, menos dois do que o líder Milan (74). Ora veja o momento, abaixo: