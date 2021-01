Inter perde e falha subida à liderança. Roma aproxima-se do segundo lugar

O Inter desperdiçou a chance de liderar provisoriamente a Serie A, enquanto a Roma, que venceu em Crotone, reforçou o terceiro posto.

O Inter perdeu no campo da Sampdoria (2-1), em jogo da 16.ª jornada da primeira liga italiana, e falhou a liderança isolada provisória, enquanto a Roma, do português Paulo Fonseca, triunfou em Crotone (3-1).

Com o internacional português Adrien Silva no onze, a Samp regressou aos triunfos e colocou um ponto final no ciclo de oito vitórias seguidas para o Inter, que podia isolar-se no topo, por troca com o Milan, ficando, agora, a um ponto do rival (37).

A equipa orientada por Antonio Conte teve oportunidade para ficar confortável no desafio, logo aos 12 minutos, contudo, Alexis Sánchez não teve o discernimento necessário para bater Audero e, na recarga, Ashley Young atirou ao ferro.

Foram precisamente os antigos jogadores nerazzurri, Antonio Candreva, de penálti, aos 23, e Balde Keita, aos 38, que quebraram a defensiva adversária, deixando a sua equipa num cómodo 11.º posto, com 20 pontos.

O Inter, que ainda chegou a reduzir por Stefan de Vrij (65), não perdia para o campeonato desde 17 de outubro, dia em que foi derrotado pelo AC Milan (2-1). Fora de portas, a última derrota na Serie A tinha acontecido em março, frente à Juve (2-0).

Tarefa fácil tiveram os Giallorossi no reduto do lanterna vermelha Crotone, que não fez melhor do que reduzir por Golemic (71), depois de Borja Mayoral (08 e 29) e Mikhitaryan (35) terem resolvido o jogo ainda não primeira parte, que deixa o conjunto do português Paulo Fonseca mais perto do segundo posto, agora com 33. Os anfitriões mantêm-se no fundo da tabela, com apenas nove.

Um triunfo esclarecedor (3-0) teve também a Atalanta na receção ao Parma, do central português Bruno Alves, hoje titular. Os golos de Luis Muriel (15), do suplente utilizado Duvan Zapata (49) e de Robin Gosens (61) asseguram o provisório sexto posto, com 28 pontos.

O Parma continua "aflito" para deixar a 17.ª posição, com 12 pontos, os mesmos do Torino, que não foi além de uma igualdade caseira a um golo com o Verona, que teve Miguel Veloso entre os titulares.

Em zona europeia da tabela, no quarto lugar, com 29 pontos, está o Sassuolo, depois de bater o Génova (2-1), ao contrário da Lázio (oitava, com 25), que, apesar de ter vencido a Fiorentina pelo mesmo resultado, continua a tentar recuperar terreno para os lugares de frente.

A jogar em casa, o Bolonha somou o quinto empate consecutivo na prova, frente à Udinese (2-2), um resultado que deixa as duas equipas separadas por um ponto, no 12.º e 13.º lugar, respetivamente.

No primeiro encontro do dia, o Benevento (10.º, com 21), começou a perder em Cagliari, mas conseguiu a reviravolta (2-1) ainda dentro dos primeiros 45 minutos e agravou a crise dos locais, que somaram o nono jogo sem vencer.

Ainda hoje, o Nápoles recebe o Spezia, pelas 17:00, enquanto o líder Milan é o anfitrião da campeã Juventus, pelas 19:45.