Inter não vai deixar caso Lukaku-Barella passar em branco

Clube italiano deverá multar os dois jogadores pela discussão em pleno relvado no jogo frente à Sampdória.

Lukaku e Barella, jogadores do Inter, estiveram em destaque - pela negativa - no empate diante da Sampdória, 0-0, na segunda-feira, quando um mau passe desencadeou uma discussão acesa em pleno relvado. Barella começou a abanar os braços, em claro gesto de desaprovação, Lukaku não gostou e reagiu. "Nico, Nico! Não faças isso, chega! Vai levar no c..., filho da p...", disse o internacional belga, como pôde ver-se nas imagens captadas pelas câmaras no estádio.

"São coisas que acontecem em campo, mas a situação foi resolvida no intervalo. São grandes amigos", explicou, no final do encontro, o treinador Simone Inzaghi.

No entanto, o momento gerou um grande debate em Itália e Cassano, antigo jogador do Inter, no Twitch "Bobo TV", comentou o tema. "Se eu fosse o treinador, teria substituído Barella ao intervalo. Pensa que é Zidane ou Iniesta, mas não fez o passe e continuou a queixar-se", disse.

Agora, a imprensa italiana avança que o clube não irá deixar passar o acontecimento em branco, estando, de acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, a decidir quais medidas tomar contra os dois jogadores. Ainda segundo as mesmas informações, o castigo deverá ser uma multa.