Inter não faz melhor do que o rival da cidade e Milan fica (para já) na liderança isolada

Empate sem golos no terreno do Génova. Último triunfo do campeão aconteceu a oito de fevereiro

O Inter Milão voltou a perder pontos na Serie A, empatando 0-0 em Génova, e deixou escapar a ocasião de igualar o rival AC Milan no topo da classificação.

O campeonato italiano continua 'ao rubro' à 27.ª jornada, com AC Milan, Inter e Nápoles separados por três pontos apenas, neste momento.

O AC Milan, que mais cedo desperdiçou um empate (1-1) com a Udinese, comanda com 57 pontos, o Inter tem 55 e um jogo a menos e o Nápoles está com 54 e também um jogo a menos, que cumprirá já no domingo, no terreno da Lázio.

O português Rafael Leão deu vantagem aos "rossoneri" na receção à formação de Udine, aos 30 minutos, mas Destiny Udogie, aos 66, chegou à igualdade, num lance muito contestado pela formação milanesa, por alegada mão não ter sido assinalada pelo vídeoarbitro (VAR).

O campeão Inter é, dos três candidatos, o que está em pior momento, somando agora quatro jogos consecutivos sem ganhar - são já dois empates e duas derrotas nesta série, que faz perigar a renovação do título.

Com dois empates nas duas últimas jornadas, AC Milan e Nápoles 'teimam' em não aproveitar a quebra dos 'nerrazzurri'.

No estádio Luigi Ferraris, em Génova, o Inter encontrou um adversário combativo, mas sem grandes argumentos a nível ofensivo.

Pelo quinto jogo consecutivo, o Génova empata e vai conseguindo uma recuperação 'tímida', ainda sem sair do penúltimo lugar, a cinco pontos da manutenção.

A melhor ocasião para golo aconteceu aos 62 minutos, quando a trave da baliza do Génova 'devolveu' uma bola cabeceada por Danilo D'Ambrosio, após canto.

O próximo jogo do campeão é já na terça-feira, no dérbi de Milão, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Itália.