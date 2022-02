Inter não aproveita deslize do Milan e perde com Sassuolo

Depois de ter perdido por 2-0 na receção aos ingleses do Liverpool, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Inter somou nova derrota em casa, frente ao Sassuolo, e somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer na Série A.

O Sassuolo venceu este domingo por 2-0 em casa do Inter, para a 26.ª jornada da Liga italiana, e impediu o campeão de assumir a liderança, tirando partido do empate do Milan frente ao lanterna-vermelha Salernitana.

Com a possibilidade de ultrapassar na liderança o Milan, que no sábado empatou 2-2 em casa do lanterna-vermelha Salernitana, o Inter cedo se encontrou em desvantagem, com o golo de Giacomo Raspadori, aos oito minutos.

O Sassuolo elevou para 2-0 por Gianluca Scamacca, aos 26 minutos, tirando partido de alguma dificuldade do Inter em segurar o meio-campo, e esteve perto de aumentar a diferença ainda na primeira parte, com um remate de Domenico Berardi à trave.

O Inter segue na segunda posição da tabela, com 54 pontos e menos um jogo, a dois do Milan, primeiro, com 56, e na segunda-feira pode ser ultrapassado pelo Nápoles, terceiro, com 53, que defronta o Cagliari (18.º, com 21).

O Sassuolo colocou fim a uma série de quatro jogos seguidos sem vencer e com o triunfo na casa do campeão Inter Milão ascendeu ao 11.º lugar, com 33 pontos, em igualdade pontual com o Torino (10.º), que soma menos um jogo.

A Fiorentina venceu por 1-0 a Atalanta, com um golo do polaco Krzysztof Piatek, aos 56 minutos, e segue na sétima posição, com 42 pontos. A Atalanta somou o quinto jogo consecutivo na Série A sem vencer e é quinta, com 44 pontos.

Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, o Veneza, do internacional português Nani, que foi substituído aos 64 minutos, empatou 1-1 na receção ao Génova, que somou a quarta igualdade consecutiva na Série A.

O Veneza chegou à vantagem pelo francês Thomas Henry (1-0), aos 13 minutos, mas o Génova empatou pelo ganês Caleb Ekuban (1-1), aos 29. Na tabela classificativa, o Veneza é 17.º, com 22 pontos, e o Génova é 19.º e penúltimo, com 16.