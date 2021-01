Inter Milão goleia Benevento e regressa aos triunfos na Serie A

Avançado belga Lukaku marcou dois golos na segunda parte do encontro do campeonato italiano. Nerazzurri têm menos dois pontos que o líder e arquirrival Milan

O Inter Milão regressou, este sábado, às vitórias na I Liga italiana ao golear em casa o Benevento, por 4-0, na 20.ª jornada do campeonato, seguindo no segundo lugar em perseguição ao líder AC Milan.

Depois da vitória do rival milanês frente ao Bolonha, o Inter tinha que vencer para manter as distâncias para o primeiro lugar e fê-lo sem problemas, com tentos do belga Lukaku, aos 67 e 78 minutos, a fechar uma goleada que iniciada com autogolo de Improta, aos sete minutos, além do tiro do argentino Lautaro Martínez (57).

O resultado deixa os nerazzurri no segundo posto, com 44 pontos, menos dois do que o AC Milan e mais cinco do que a Juventus, que tem um jogo a menos e é terceira, depois de hoje bater a Sampdoria por 2-0.

No Estádio Luigi Ferraris, em Génova, o internacional português Cristiano Ronaldo, assim como o compatriota Adrien Silva, foram titulares na "vecchia signora' e na "Samp', respetivamente, mas ficaram em "branco', com o antigo médio do Sporting a ser substituído, aos 63 minutos.

O italiano Federico Chiesa abriu o ativo, aos 20, um golo que só não foi o único da partida, porque o recém-entrado Aaron Ramsey ainda teve tempo de inscrever o seu nome na lista de marcadores, já nos descontos (90+1), para a "Juve', adversária do FC Porto nos ?oitavos' da Liga dos Campeões.

O emblema de Turim pode perder o terceiro posto ainda nesta ronda, caso a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, vença o Verona, no domingo, e, por outro lado, ser "apanhado' pela Atalanta, se esta superar a Lazio.