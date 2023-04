Inter Miami tem trunfo para convencer Messi, mas saída da Europa é improvável

"La Pulga" terá o desejo de se manter no futebol europeu até à realização da Copa América de 2024, devido a querer voltar a conquistar a Liga dos Campeões uma última vez.

Com a rádio francesa RMC Sport a ter garantido na terça-feira que o futuro de Lionel Messi não passará pelo PSG, com quem termina contrato no final da época, o futuro do astro argentino está em aberto e, nos Estados Unidos, o Inter Miami conta com um trunfo especial para o convencer a rumar à Liga norte-americana (MLS).

De acordo com o jornal The Independent, o emblema detido por David Beckham está preparado para oferecer a Messi uma participação acionária no clube. Ainda assim, "La Pulga" terá o desejo de ficar na Europa até à realização da Copa América de 2024, devido a querer lutar pela última Liga dos Campeões da sua carreira.

De resto, a imprensa internacional também tem avançado que o extremo argentino, que celebra 36 anos em junho, recebeu uma proposta choruda do Al Hilal, da Arábia Saudita, com um salário de 400 milhões de euros por ano, sensivelmente o dobro do que aufere Cristiano Ronaldo no Al Nassr.

Também o Barcelona e o Newell's Old Boys tentam recuperar o seu antigo jogador, que soma 18 golos e 17 assistências em 33 partidas disputadas pelo PSG na presente época, a sua segunda na capital francesa.