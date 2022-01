Inter marcou e Bonucci perdeu a cabeça: "Não te rias na minha cara. Eu mato-te"

Experiente central italiano desentendeu-se com um diretor do Inter.

O Inter conquistou a Supertaça de Itália, após o triunfo por 2-1 frente à Juventus, após prolongamento, numa partida também marcada por uma cena protagonizada por Bonucci.

Alexis Sánchez, internacional chileno do clube de Milão, apontou o golo decisivo já nos instantes finais. Isto numa altura em que Allegri tentava colocar em campo Bonucci para o desempate por penáltis. O golo, todavia, surgiu e o central pegou-se com Cristiano Mozzillo, diretor do Inter que festejava o tento vitorioso.

"Não te rias na minha cara. Que estás a fazer? Eu mato-te", terá dito, segundo a imprensa italiana, o experiente defesa, visivelmente alterado com o rumo dos acontecimentos.

Quanto ao jogo, o norte-americano Weston McKennie adiantou a Juventus aos 25 minutos e o argentino Lautano Martínez empatou, volvidos dez minutos, de grande penalidade.

O tempo regulamentar terminou sem mais golos e foi apenas aos 120+1 que Sánchez, a passe de Matteo Darmin, conseguiu resolver a partida.