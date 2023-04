Inter já tomou decisão quanto ao futuro de Lukaku

Nerazzurri não vão exercer qualquer tipo de opção de compra pelo avançado belga, que tem somado exibições pouco convincentes. Jogador, contratado pelo Chelsea por 113 milhões, tem contrato com os blues até 2026

Romelu Lukaku não deve mesmo continuar no Inter de Milão. O adversário do Benfica nos quartos da Champions não vai exercer qualquer opção de compra pelo avançado belga, que termina o empréstimo no final da presente temporada.

A informação é avançado pelos italianos da Gazzetta dello Sport, que garantem que os nerazzurri já procuram substituto para o avançado, que leva apenas sete golos na temporada e que tem sido fustigado por várias lesões.

Os quase 10 milhões gastos para trazer o jogador por empréstimo não compensaram o rendimento de um avançado que foi contratado pelo Chelsea por mais de 100 milhões e que tem contrato com os blues até 2026.