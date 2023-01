Inter já sabe: Skriniar escolheu o destino e não é Milão

Defesa deve reforçar PSG e a única dúvida é o timing: se já a meio da época ou, o mais provável, a partir de 2023/2024

Milan Skriniar, uma das referências defensivas do Inter de Milão, adversário do FC Porto nos oitavos da Champions, não deve ficar em Itália por muito mais tempo. Em França, garantem que o jogador já deu o sim ao PSG.

Perante a possibilidade de perder o jogador a custo zero no próximo verão, data do final do atual contrato, o Inter, lembra, também, o L"Équipe, pode avançar para a venda na reabertura do mercado, no sentido de receber entre 10 a 15 milhões de euros por um dos seus mais importantes ativos.

Apesar das várias tentativas, o Inter não deve mesmo conseguir renovar com o central eslovaco, que pedia um par de milhões a mais no salário em relação à proposta do clube, que é a casa de Skriniar desde 2017.