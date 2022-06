Inter ganha vantagem na corrida por Dybala

De acordo com a Imprensa italiana, a Direção "nerazzurra" reuniu-se na quarta-feira com o agente do jogador.

Disputado por Inter e Roma, Dybala parece estar mais perto de Milão.

De acordo com a Imprensa italiana, a Direção "nerazzurra" reuniu-se na quarta-feira com o agente do jogador e terá ficado mais perto de um acordo após apresentar condições mais vantajosas do que a equipa de José Mourinho.

Recorde-se que o argentino era um dos nomes fortes para dotar a Roma de maior poder de fogo em 2022/23.

Leia também Benfica Liverpool acerta Darwin. Os pormenores da negociação Liverpool e Benfica negoceiam a transferência do ponta de lança, que está iminente e pode ficar fechada nos próximos dias. Britânicos oferecem 80 milhões de euros mais 20 por objetivos