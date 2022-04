Inter ganha na casa do Spezia e ascende à liderança provisória da Serie A

Vitória por 1-3, com golos de Brozovic, Lautaro e Alexis. Milan joga ainda esta sexta-feira e pode recuperar primeiro lugar, tendo, ainda assim, um jogo a mais

O Inter Milão ascendeu hoje, provisoriamente, à liderança da Serie A, ao vencer por 1-3 no reduto do Spezia, no jogo de abertura da 33.ª jornada da prova.

Um "golaço" do croata Mateo Brozovic, aos 31 minutos, após tabela com D"Ambrosio, e um desvio do suplente argentino Lautaro Martínez, após centro da esquerda do croata Ivan Perisic, aos 73, deram dois tentos de vantagem aos "nerazzurri".

Aos 88 minutos, num grande remate de fora da área, Giulio Maggiore, que estava em "branco" em 2021/22, ainda reduziu, mas, já nos descontos, aos 90+3, o chileno Alexis Sánchez sossegou o técnico Simone Inzaghi, assistido por Lautaro.

Na classificação, o Inter Milão, que tem um jogo em atraso, passou a somar 69 pontos, provisoriamente mais um do que o AC Milan, que recebe ainda hoje o Génova e pode voltar à liderança.

Os lugares imediatos são ocupados por Nápoles (66 pontos), Juventus (62) e a Roma (57), de José Mourinho, que se desloca ao Estádio Diego Armando Maradona na segunda-feira.