Inter estuda saída de Alexis e entrada de Cavani

Edinson Cavani, de 35 anos, está a viver uma segunda temporada de menos fulgor em Old Trafford. Depois dos 17 golos no ano passado, o uruguaio fez o gosto ao pé em apenas duas ocasiões durante 2021/2022

A "Gazzetta Dello Sport" avançou na sua edição de ontem que o Inter, campeão italiano, pensa em Cavani como uma alternativa ideal a Alexis Sánchez, que deverá abandonar o clube no verão.

O avançado do M. United termina contrato em junho e poderá tornar-se desta forma num reforço a custo zero do Inter, que passaria a ser o terceiro clube italiano da carreira do uruguaio, depois das passagens pelo Palermo e pelo Nápoles.

